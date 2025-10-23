Ana Gomes constituída arguida por difamação à Solverde

A revelação foi feita inicialmente por Ana Gomes na rádio Observador, referindo que a única novidade que tem do Ministério Público sobre o caso Spinumviva — é autora de uma das queixas que chegou à PGR — é que foi “constituída arguida, num processo que a Solverde acionou” contra si.





A Solverde interpôs a ação contra a socialista depois de declarações sobre o sistema de controlo e regulação de jogos de casino.





Ana Gomes revelou que foi notificada pelo Ministério Pública esta quinta-feira.





Em causa estão declarações públicas suas, no âmbito do caso que envolve a empresa do primeiro-ministro, a Spinumviva, no que diz respeito aos casinos Solverde, que pagou uma avença à empresa de Luís Montenegro.



Em referência aos jogos de casino, Ana Gomes disse que o sistema de controlo do financiamento de branqueamento de capitais não funciona no país, e pediu especial atenção para o caso da Solverde.





O conselho de administração da Solverde apresentou uma “participação criminal” contra a antiga eurodeputada do PS, em março deste ano, por considerar que fez declarações atentatórias do bom nome e reputação da empresa.

