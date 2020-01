Ana Gomes defende liberdade para "hacker" Rui Pinto

Em declarações aos jornalistas, Ana Gomes explicou que os Estados membros da União Europeia têm dois anos para transpor a lei do denunciante, mas acrescentou que há uma diretiva em vigor que pode ser aplicada para proteger Rui Pinto, denunciante do “Football Leaks” e também do “Luanda Leaks”.



À margem do 5.º aniversário e inauguração da sede do “Observatório da Criança”, na última terça-feira, em Lisboa, Ana Gomes referiu que o “hacker” Rui Pinto devia estar em liberdade a aguardar julgamento e a colaborar com as autoridades.