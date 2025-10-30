Ana Jorge deixa críticas à Saúde mas não pede demissão da ministra

É preciso acabar com a "maldição da vítima"

Tem bom currículo, mas não deve continuar à frente do ministério

A antiga ministra da Saúde do executivo PS pede ao Governo que tenha critério na hora de reduzir os gastos.Em declarações à Antena 1 e à Rádio Renascença, a ex-ministra diz-se ainda preocupada com a falta de dados sobre o rumo seguido pelo Governo, mas recusa comentar o pedido de demissão da ministra Ana Paula Martins que foi feito pelo lider do PS José Luis Carneiro.A afirmação é do ex-ministro Correia de Campos. É preciso acabar com o que o antigo ministro socialista diz ser a "maldição da vítima".É a reação de António Correia de Campos às notícias que dão conta de que o Governo quer cortar nas despesas dos hospitais públicos, mesmo que implique abrandar consultas e cirurgias. Notícias que, entretanto, já mereceram a resposta do primeiro-ministro, que garante que não há qualquer pedido de corte, apenas um apelo a uma maior eficiência.Em declarações à margem de uma conferência sobre saúde, em Lisboa, Correia de Campos deixou o aviso de que não se pode ser mais eficaz com menos recursos e com redução do serviço aos utentes.É a convicção do histórico dirigente da saúde em Portugal Constantino Sakellarides sobre o futuro da minsitra da Saúde, Ana Paula Martins.Em declarações à Antena 1, o ex-diretor-geral da Saúde diz-se preocupado e deixa o apelo à reflexão por parte da ministra.Declarações de Constantino Sakellarides que, entre outros cargos, foi também presidente da Associação Europeia de Saúde Pública.