Ana Mendes Godinho afirma que sistema legislativo dificulta resposta às pessoas

Ana Mendes Godinho falava na Convenção Autárquica Nacional do PS, que decorreu hoje, em Coimbra, num painel que, de acordo com o programa, contaria também com a participação, entre outros, do ex-ministro das Finanças e anterior presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, mas que devido a um imprevisto não pôde estar presente.

A candidata a Sintra defendeu que "as condições de vida se tem agravado" e, 50 anos depois, Portugal tem "um sistema legislativo, muitas vezes instalado, que dificulta a capacidade de responder às pessoas".

Segundo a ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "muitas vezes o Estado Social está em crise, porque não estamos a conseguir, com os mecanismos que criamos, responder verdadeiramente às pessoas. E temos que assumir isso".

Citando como exemplo a pandemia de covid-19, momento em que "não havia tempo para a complexidade da burocracia", assegurou que "vivemos um tempo decisivo, em que o que está em causa é se temos a coragem de assumir que há problemas, mas também que temos soluções".

"Estamos a precisar de uma revolução na capacidade de resposta", arrematou.

Ao longo da sua intervenção, demonstrou ainda preocupação de haver um "um partido tradicionalmente do centro democrático, que neste momento se apropriou da agenda da extrema-direita".

De acordo com Ana Mendes Godinho, o Partido Social Democrata (PSD) "deixou de ter linhas vermelhas e colocou uma passadeira vermelha para o Chega entrar nas autarquias".

"Se deixarmos que o PSD se alie nas câmaras ao Chega, estamos todos a estender o tapete vermelho para chegarem ao Governo", pontuou.

Já a candidata à Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, também presente no painel, teceu críticas ao atual Executivo conimbricense, acusando o presidente camarário de "não cumprir 80%" do programa político.

O atual presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/NC/PPM/A/R/V), "defendeu 112 medidas, porque ligou ao 112, o número das urgências. Como não cumpriu 80%, agora diz que fez um programa de oito anos", criticou.

"Ele não cumpriu porque mudanças estruturais não se prometem para quatro anos. Promete-se o início", disse a candidata pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN e movimento Cidadãos por Coimbra).

Em 2021, José Manuel Silva afirmou que o número de 112 propostas para o concelho não era uma coincidência, mas sim resultado do que a coligação considerava uma "urgência" na mudança de rumo do concelho.

Naquele mesmo ano, o autarca disse que não previa fazer mais do que dois mandatos caso fosse reeleito em 2025, por considerar que "um ciclo de oito anos é suficiente para a pessoa esgotar, no bom sentido, a sua criatividade à frente de uma instituição".

"Se porventura corresponder às expectativas da população e às minhas próprias expectativas, se conseguir realizar um bom trabalho - não sozinho, mas com a equipa -, prevejo que me possa recandidatar daqui a quatro anos e fazer um ciclo de oito anos", afirmou na época à agência Lusa.

Ana Abrunhosa aproveitou o momento do painel para defender que "as autarquias são aquelas que têm as competências, as melhores ferramentas e a melhor organização para trabalharmos a coesão social e a coesão territorial", salientando a "diferença abismal" do PS no poder local.

A importância das autarquias foi reforçada pelo candidato à presidência da Câmara Municipal de Évora pelo PS, Carlos Zorrinho, ao afirmar que "a única alternativa para combater o populismo de discurso é a proximidade de resposta".