Anadia cancela Feira da Vinha e do Vinho 2020

"A decisão foi tomada tendo em consideração o atual contexto de pandemia por covid-19 e a previsão de que, até à data do evento, não estarão reunidas, em plenitude, as condições que permitam a sua realização, desde logo nos termos decorrentes das recomendações da Direção-Geral da Saúde em matéria de distanciamento social", justifica a autarquia presidida por Teresa Cardoso.

"Anadia Capital do Espumante - Feira da Vinha e do Vinho" é o maior evento organizado pela autarquia bairradina, decorrendo habitualmente no Vale Santo.

Esta 17.ª edição tinha como principal objetivo promover e divulgar "o que de melhor se faz no setor vitivinícola, bem como nos diferentes setores da economia local, misturando uma alargada mostra comercial com um extenso cartaz de espetáculos.

"A autarquia deixa a promessa de retomar o evento no próximo ano, considerando ser agora importante focarmo-nos no trabalho em prol da saúde e do bem-estar dos cidadãos e na resolução da situação pandémica, com vista a um regresso gradual à normalidade", promete o município.

Também a câmara de Mira anunciou hoje o cancelamento da edição deste ano das Marchas Populares, um dos eventos que mais atrai visitantes a este concelho do distrito de Coimbra.

"Numa iniciativa com esta dimensão, os respetivos trabalhos preparatórios, tais como ensaios, elaboração de figurinos e elementos cenográficos, entre outros, iniciam-se com largos meses de antecedência, implicando ainda a dinâmica de muitas dezenas de pessoas, o que torna a sua realização claramente incompatível com a pandemia da covid-19 que o país atualmente atravessa", justifica a autarquia presidida por Raul Almeida.