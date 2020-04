André Ventura demite-se da direcção do Chega

A decisão de abandonar a liderança do partido que fundou foi confirmada pelo próprioadiantando que será marcada uma Convenção Nacional para setembro, para eleger o próximo líder.André Ventura remeteu todas as restantes explicações para um vídeo divulgado e no qual se dirige aos militantes e dirigentes do Chega.

Nesse vídeo, divulgado à comunicação social, o deputado evocou as razões da demissão: “Faço-o essencialmente por três motivos: porque estou farto, estou cansado, daqueles que sistematicamente boicotam o trabalho da Direção Nacional, de que sistematicamente estão contra as posições da Direção Nacional e sistematicamente se empenham mais em atacar o partido, em divulgar mensagens privadas, em divulgar opções dos órgãos internos do partido, do que em ajudar a fazer este partido crescer”, justifica Ventura.









adianta igualmente que”, que a sua linha se manterá como até agora, e considerou que este é um “momento de clarificação”, que “permitirá depois ter a unidade e a força necessários para enfrentar os desafios” eleitorais futuros”.

Recusando estar “agarrado ao poder”, o fundador do partido assinala que, “se perder eleição interna”, renunciará ao cargo de deputado, mas salienta que não se deixará “ir sem luta”.