ANEPC fez o resumo do combate aos incêndios

Mário Silvestre explicou que o incêndio no Lindoso, Ponte da Barca, preocupa e que uma das frentes está a ser levada pelo vento em direção à Serra Amarela.



Em Penamacor, a situação esteve controlada mas a mudança de intensidade no vento levou a um incremento da velocidade das chamas. No entanto, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil acredita que as próximas horas podem ser cruciais para circunscrever o incêndio.



Arouca é o incêndio que a esta altura mais preocupa as autoridades com mais de 700 operacionais no terreno. O vento não está a ajudar e leva as chamas na direção de Arouca, depois de Castelo de Paiva ter estado em perigo.



Em Nisa, o combate às chamas mantém-se mas há esperança de que a noite traga humidade suficiente para terminar com o incêndio que levou à evacuação da aldeia da Vinagra.



Em Alcanede, Santarém, contam-se vários animais mortos.



Mário Silvestre alertou a população para ter cuidado com as práticas agrícolas em dias de muito calor e revelou que até agora 20 pessoas foram assistidas, entre elas 14 bombeiros e três civis. Todos são feridos ligeiros.