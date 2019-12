Ângelo Rodrigues e Flamengo são os mais pesquisados pelos portugueses no Google

Os graves problemas de saúde que afetaram o ator Ângelo Rodrigues levaram os portugueses a procurarem mais informações no Google, segundo os resultados hoje divulgados.



A nível geral, em segundo lugar surge a equipa de futebol do Flamengo, treinada pelo português Jorge Jesus, que conseguiu conquistar o campeonato brasileiro e a Taça dos Libertadores, seguindo-se Cameron Boyce, ator da Disney que morreu aos 20 anos.



No capítulo dos nomes, depois de Ângelo Rodrigues, o cabeleireiro Eduardo Beauté e o cantor Roberto Leal, que morreram este ano, foram os mais pesquisados pelos portugueses.



Em relação a nomes internacionais, depois de Cameron Boyce, os portugueses procuraram por Cláudio Bravo Camus, um pintor chileno, e Luke Perry, o ator celebrizado pela série "Beverly Hills 90210", que morreu este ano, quando retomava uma boa fase artística, com participações na série "Riverdale" e no filme de Tarantino "Era uma vez em Hollywood".



Entre os programas e séries mais pesquisados estão "Game of Thrones", os Oscars e "Chernobyl", enquanto na habitual categoria "como", o que os portugueses quiseram mais saber no Google foi "como saber onde votar?" mas quiseram também saber "como funciona o Tinder?", ou "como fazer o registo animal?".



A nível mundial, o assunto mais pesquisado foi o jogo de críquete entre a Índia e a África do Sul, seguindo-se o ator Cameron Boyce e a Copa América em futebol.



Já ao nível das notícias, surge em primeiro em primeiro a Copa América, em segundo Notre Dame, que foi alvo de um incêndio, e, em terceiro, o campeonato mundial de críquete.



Em relação às pessoas, o nome mais procurado foi o de António Brown, jogador de futebol americano, seguindo-se o futebolista Neymar e o 'youtuber' James Charles.