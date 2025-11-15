Aniversário da Mesquita Central de Lisboa. Marcelo apela à "colaboração das várias comunidades"

"Esta Mesquita Central foi a primeira grande mesquita que nasceu em Portugal e surgiu da iniciativa de compatriotas nossos, que vieram de África", começou por recordar o presidente da República.



O objetivo era que fosse não só um "centro religioso" mas também "um ponto de encontro e um centro cultural". E é muito importante, na ótima de Marcelo, porque "tem sido um ponto a partir do qual a comunidade islâmica tem estado em contacto com outras comunidades religiosas".



"A colaboração entre essas comunidades (...) é importante que aconteça, porque faz parte do diálogo da tolerância, essencial numa sociedade democrática e livre".



O presidente da República considerou ainda, aos jornalistas, que "a liberdade religiosa e a tolerância religiosa são muito importantes", até porque entre os portugueses há muitos "que não são religiosos" e outros que são.



Questionado sobre o discurso de ódio, na sociedade atual, Marcelo referiu que não usa "muito essa expressão" e admitiu que em alguns países "o diálogo ecuménico tenha sido mais intenso em certos momentos".



Já no caso português, "as ações sociais continuam".



"Desde o momento em que há problemas comuns (...) é preciso atuar em conjunto. E as autarquias precisam da colaboração das várias comunidades", argumentou.