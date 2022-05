Ansiedade e tristeza, efeitos da pandemia nas escolas

Antena1

A equipa de três psicólogas, duas educadoras sociais e uma mediadora social do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, em Gaia, não tem mãos a medir.

Na escola sede do agrupamento, o gabinete da psicóloga Monica Costa tem cada vez mais procura.



No pós-pandemia são os próprios alunos, sem referenciação, que de forma espontânea procuram ajuda psicológica.



No recreio da escola, não é preciso procurar muito para encontrar uma aluna que passou a ter crises de ansiedade. A médica de família reencaminhou-a para um psiquiatra e está a tomar medicação.