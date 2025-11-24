Antiga presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia critica fusão com Agência para Inovação

Esta segunda-feira, noda Antena 1, Helena Pereira, antiga presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, criticou a fusão da fundação e da Agência para a Inovação num novo organismo, no âmbito da reforma do Estado, um processo que encara com apreensão.Apesar de ciência e inovação terem pontos de contacto, Helena Pereira considera que há muitas diferenças entre elas e que a ciência pode sair a perder neste processo.