Antiga refinaria da GALP em Matosinhos começa a ser demolida

As fábricas do complexo da Galp vão ser desmanteladas, bem como os 26 tanques de crude, explicou à Antena 1 o gestor de projetos da petrolífera, Marlos Meyer.Durante o período de demolição, Meyer diz que vão ser tomadas medidas para reduzir o trânsito, as poeiras e o barulho em redor da antiga refinaria.Para além da remoção da refinaria, que já está desativada há dois anos e meio, vai também ser necessário descontaminar e reabilitar os solos, o que só deverá acontecer em 2026.A Galp diz que ainda não é possível determinar as ações de reabilitação, mas refere que os terrenos vão ser estudados.A presidente da Associação Técnica para o Estudo de Contaminação de Solo e Água Subterrânea, Erika Von Zuben, avisa que em dois anos a terra muda. Daí a importância de reavaliar os solos no futuro.