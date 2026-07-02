País
Antiga refinaria de Matosinhos convertida em empreendimento com habitação e serviços
A antiga refinaria da Galp em Matosinhos vai ser convertida num empreendimento que combina habitação e serviços.
O projeto inclui um pólo universitário e um Parque Atlântico dedicado à biodiversidade.
Este projeto vai ser apresentado hoje ao início da tarde. Vai chamar-se Innovation District e deve combinar 19 mil residentes e 30 mil estudantes.
Segundo um estudo de uma consultora, este projeto em Matosinhos vai criar 100 mil postos de trabalho e pode gerar 65 mil milhões de euros para a economia nacional ao longo de 30 anos.
Este projeto vai ser apresentado hoje ao início da tarde. Vai chamar-se Innovation District e deve combinar 19 mil residentes e 30 mil estudantes.
Segundo um estudo de uma consultora, este projeto em Matosinhos vai criar 100 mil postos de trabalho e pode gerar 65 mil milhões de euros para a economia nacional ao longo de 30 anos.