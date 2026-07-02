Antiga refinaria de Matosinhos convertida em empreendimento com habitação e serviços

Antiga refinaria de Matosinhos convertida em empreendimento com habitação e serviços

A antiga refinaria da Galp em Matosinhos vai ser convertida num empreendimento que combina habitação e serviços.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Estela Silva - Lusa (arquivo)

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O projeto inclui um pólo universitário e um Parque Atlântico dedicado à biodiversidade.

Este projeto vai ser apresentado hoje ao início da tarde. Vai chamar-se Innovation District e deve combinar 19 mil residentes e 30 mil estudantes.

Segundo um estudo de uma consultora, este projeto em Matosinhos vai criar 100 mil postos de trabalho e pode gerar 65 mil milhões de euros para a economia nacional ao longo de 30 anos.
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