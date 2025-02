Antigo ministro da Saúde Luis Filipe Pereira vai presidir ao Hospital Cruz Vermelha

O conselho de administração do Hospital Cruz Vermelha terá como vice-presidente Maria do Carmo Neves, que é vogal da direção nacional da Cruz Vermelha Portuguesa e presidente da APOGEN -- Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares.

Luis Filipe Pereira, que agora assume a presidência do Hospital Cruz Vermelha, foi ministro da Saúde nos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes e secretário de Estado da Energia e secretário de Estado da Segurança Social nos governos de Cavaco Silva. Foi ainda presidente do CES-Conselho Económico e Social.

Ocupará o cargo de Carlos Sá, que será o novo presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra,

O cargo de presidente da Comissão Executiva será ocupado por Pedro de Albuquerque Mateus, que foi presidente executivo do Hospital Lusíadas Lisboa e administrador nos grupos Lusíadas Saúde/UnitedHealth Group, Galilei Saúde e Unisana, assim como administrador com o pelouro operacional do Hospital de Loures.

A gestora Maria Ana Castelo Branco, que esteve na Accenture, em consultoria de gestão em setores variados incluindo a saúde e integrou a equipa da CUF, será a administradora com o pelouro operacional e Elisabeth Silva de Albuquerque, que foi diretora financeira da empresa gestora do SNS24, ocupará o cargo de administradora financeira.

O Hospital Cruz Vermelha é uma unidade de saúde com 60 anos, tem mais de 60 camas de internamento e realiza por ano mais de 100 mil consultas, 5.000 cirurgias e 6.000 atendimentos urgentes.

A equipa Hospital Cruz Vermelha é composta por quase 700 colaboradores e prestadores de serviços e o corpo clínico integra mais de 500 profissionais.