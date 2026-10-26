Antigo presidente da Câmara de Penacova Humberto Oliveira morreu aos 53 anos

Humberto Oliveira foi presidente da Câmara de Penacova entre 2009 e 2021 e, posteriormente, presidente da Assembleia Municipal até 2025, eleito pelo PS. Além das funções como autarca, era atualmente vice-presidente do ISMT, em Coimbra.

O vereador do PS e membro da concelhia de Penacova, Paulo Dias, afirmou à agência Lusa que Humberto Oliveira tinha dado entrada no sábado nos cuidados paliativos, numa "situação bastante frágil e que continuou a agravar-se", tendo falecido hoje, vítima de cancro.

A Câmara e Assembleia de Penacova já expressaram o seu "mais profundo pesar" pela morte de Humberto Oliveira, que tinha sido condecorado recentemente com a medalha de honra municipal no dia do município, em 17 de julho.

"O presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, e o presidente da Assembleia Municipal, Mauro Carpinteiro, vêm por este meio expressar a toda a família as mais sentidas condolências", pode ler-se na nota publicada nas contas oficiais do município nas redes sociais.

A Distrital do PS de Coimbra também lamentou "profundamente o falecimento precoce, no dia de hoje, de Humberto Oliveira".

"Perdi um dos meus melhores amigos e uma das pessoas mais bem formadas e boas que conheço", disse o presidente da distrital, Pedro Coimbra, citado na mesma publicação.

A concelhia do PS de Penacova lamentou a perda "de um homem bom, um líder de causas e um amigo de todos", recordando, mais do que um "autarca dedicado", uma figura "de uma humanidade rara".

O ISMT lembra uma figura que "deixa um legado de bondade, dedicação, competência e espírito de serviço que permanecerá na memória de toda a comunidade académica".

"Apresentamos à família e amigos as mais sentidas condolências", afirmou a instituição, numa publicação nas redes sociais.