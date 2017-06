Antigos alunos dos Pupilos do Exército acusados de agressões a colegas de 10 e 11 anos

RTP 07 Jun, 2017, 19:00 / atualizado em 07 Jun, 2017, 19:04 | País

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) adianta que os arguidos, "um deles nascido em 1997 e os outros dois em 1998, estudantes do 5.º ano de um estabelecimento militar de ensino, sito em Lisboa, onde é ministrado o ensino básico e secundário, no período compreendido entre Setembro e 03 de Dezembro de 2014, aproveitando o ascendente que possuíam sobre os alunos do 6.º ano do mesmo estabelecimento de ensino, em virtude de terem sido investidos pela organização interna do estabelecimento na qualidade de comandantes de companhia e de pelotão, agrediram oito colegas, com idades entre os 10 e 11 anos, provocando-lhes lesões".



Os arguidos encontram-se sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).



Num outro caso ocorrido recentemente, a Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com as agressões a uma criança de 10 anos, alegadamente cometidas por alunos mais velhos do colégio militar Pupilos do Exército.



"Confirma-se a instauração de inquérito na sequência de participação", disse a PGR, em resposta à agência Lusa, adiantando que a investigação decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



Na passada sexta-feira, o Correio da Manhã (CM) revelou que a criança, de 10 anos, tinha sido alvo de "agressões bárbaras" ao longo de um mês, havendo fotografias que ilustram "marcas de golpes com cinto e queimaduras nos braços".



