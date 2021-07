António Coimbra de Matos. Marcelo recorda-o como "um homem à frente do seu tempo"

O médico e professor António Coimbra de Matos morreu na quinta-feira, aos 92 anos.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta "profundo pesar" pela sua morte e apresenta "as mais sentidas condolências" à família e aos amigos de António Coimbra de Matos.

"Natural de uma aldeia próxima de Peso da Régua, licenciou-se em Medicina em Lisboa, cidade onde decorreu grande parte da sua carreira profissional, inicialmente no Hospital Júlio de Matos e mais tarde no Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital D. Estefânia", lê-se nesta mensagem.

Nesta nota de condolências, refere-se que António Coimbra de Matos era "especialista em psiquiatria desde 1959" e que se destacou como "um dos principais nomes de referência e conceituado professor nesta área, tendo sido fundador da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica".

"Otimista por natureza, acreditava no amor e nos afetos como elementos fundamentais na vivência humana. Foi um homem à frente do seu tempo, para quem as gerações mais novas eram uma fonte de inspiração e aprendizagem", considera o chefe de Estado.

António Coimbra de Matos nasceu em 20 de dezembro de 1929, em Galafura, uma aldeia perto de Peso da Régua, no distrito de Vila Real, mas foi em Lisboa que se formou e desenvolveu a sua carreira que se baseou em três eixos, resumidos pelo próprio: "Fiz-me psiquiatra, para não ter de ir ao psiquiatra; psicanalista, na procura de me entender; professor, com a finalidade de aprender", afirmava.

Licenciou-se na capital do país em Medicina, com especialização em psiquiatria, e dirigiu o Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil e o Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital D. Estefânia, onde fez o seu trabalho hospitalar até se reformar.

Em 1982 iniciou a carreira de docente e a partir de 1990 tornou-se professor associado convidado do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), cujo portal na Internet o qualifica como "a mais incontornável figura da saúde mental em Portugal".

Autor de vários livros, António Coimbra de Matos foi fundador e presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática, da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica e ainda do Colégio de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Ordem dos Médicos.

Nos últimos anos de vida, desenvolveu a sua atividade na Sociedade Portuguesa de Psicanálise (SPP), como analista didata e presidente da comissão de ensino.