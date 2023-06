António Costa em Angola com a cooperação na bagagem

António Costa vai assinar um novo programa de cooperação até 2027, estando ainda previsto a assinatura de um acordo para reforçar a linha de crédito empresarial para dois mil milhões de euros.No plano político, o chefe do executivo português tem sustentado que as relações luso-angolanas estão “num momento muito alto”, enquanto o presidente de Angola, João Lourenço, afirmou em recente entrevista à Agência Lusa e ao jornal Expresso que a relações bilaterais “nunca estiveram tão bem quanto agora”.Ao fim da manhã, os governos de Lisboa e de Luanda assinam mais de uma dezena de acordos, numa cerimónia com o primeiro-ministro português e o presidente angolano.Deste conjunto de acordos, o Governo português destaca o Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2023-2027, o reforço da linha de crédito Portugal-Angola de 1,5 para dois mil milhões de euros e o memorando de entendimento entre a administração dos portos de Sines e do Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande.À tarde, depois de almoçar com João Lourenço, o primeiro-ministro visita empresas na zona industrial de Viana e termina o dia numa receção com empresários presentes no mercado angolano.