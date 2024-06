António Costa não ser arguido na Operação Influencer não significa caso encerrado

O ex-primeiro-ministro foi ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal há uma semana e meia, como declarante, e saiu como entrou. Ou seja, sem ser constituído arguido.Na leitura de vários advogados, esta situação sugere um muito provável arquivamento do caso.Questionado pela Antena 1, o juiz Nuno Matos lembra, no entanto, que está tudo em aberto.