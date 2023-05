António Costa no parlamento destaca evolução da economia

Numa altura em que a polémica em torno do ministro das Infraestruturas domina o espaço mediático, António Costa deverá insistir nos dados do crescimento económico e da reduzida taxa de desemprego para desviar o foco do debate político do chamado caso Galamba.O ministro das Infraestruturas, João Galamba, está envolvido em várias polémicas, nomeadamente a sua eventual responsabilidade na marcação de uma reunião entre deputados do PS e a ex-presidente executiva da TAP antes de a gestora francesa ir à comissão parlamentar de economia.No âmbito da comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, foram conhecidos episódios considerados mais graves e insólitos: agressões no gabinete do ministro; um computador levado do ministério com informação classificada por um ex-adjunto (Frederico Pinheiro) que pouco antes tinha sido demitido; e recurso ao Serviço de Informações e Segurança (SIS) para a recuperação desse computador.O debate acontece num momento de distanciamento do Presidente da República em relação a Costa e quando a oposição exige não apenas a demissão de João Galamba, como o conhecimento pormenorizado da intervenção de membros do Governo sobre o envolvimento do SIS.