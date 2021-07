António Costa pede a autarcas que não tenham medo da descentralização

” vai ser “” e pela aplicação do “maior volume de recursos” financeiros da União Europeia, afirmou o secretário-geral socialista, António Costa.Em Évora, na apresentação da candidatura de José Calixto, pelo PS, a esta câmara municipal, Costa realçou que “”.”, em que “”, vincou.Segundo o líder do PS, devido a “quase ano e meio de pandemia” de covid-19, “todos têm mais consciência da importância” de existir uma “”.”, sublinhou.





Aproveitar bem verbas do PRR







Na sua intervenção, com uma duração de pouco mais de 15 minutos, o também primeiro-ministro notou que o próximo mandato autárquico vai coincidir com a aplicação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do próximo Quadro Financeiro Plurianual.”, assinalou, referindo-se às verbas do PRR e do programa Portugal 2030, que totalizam “”.Referindo que “”, Costa defendeu ser “absolutamente essencial” que os autarcas tenham “” para que o país possa “” de que vai dispor nos próximos anos.O líder do PS salientou também a necessidade de “”, devido à pandemia de covid-19, com”.

“Ninguém nos perdoaria que, dispondo destes recursos, esses não fossem aproveitados plenamente e esse é um exercício que exige uma enorme determinação e uma enorme capacidade de gestão”, concluiu.