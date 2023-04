António Costa recebido por protestos na festa dos 50 anos do PS

A entrada nos jardins do Palácio de Cristal estava vedada a quem não tivesse bilhete e provocou momentos de tensão quando os manifestantes tentaram forçar a barreira de segurança. Um movimento que junta vários setores da sociedade contou com milhares de pessoas nas ruas do Porto a pedirem a demissão do Governo.