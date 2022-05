António Costa visita militares portugueses em missão da NATO

António Costa visitou, esta quinta-feira, os militares portugueses destacados na Roménia no âmbito da NATO. O primeiro-ministro reconheceu a importância desta missão numa altura em que a Finlândia e a Suécia pediram a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. António Costa garante que se for necessário, Portugal tem mais militares prontos para reforçar o contingente.