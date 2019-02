António Costa visitou prisão feminina de Santa Cruz do Bispo

Foto: José Coelho - Lusa

Agora o primeiro-ministro voltou a Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, para uma visita. Entregou medalhas a algumas das guardas prisionais, visitou as várias salas da cadeia que tem 302 detidas que podem viver com as crianças até cinco anos e podem trabalhar para além de obter formação profissional.





O primeiro-ministro disse que o Governo "deve e tem de conseguir" replicar no país o exemplo da cadeia de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, onde as reclusas têm uma ocupação laboral fruto de uma parceria com a Misericórdia.







