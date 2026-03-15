António José Seguro realiza primeira Presidência Aberta na Zona Centro

Numa nota divulgada pela Presidência da República foi anunciado, este domingo, que António José Seguro "realiza a sua primeira Presidência Aberta na semana de 6 de abril, imediatamente após a Páscoa, nas regiões da Zona Centro afetadas pelas recentes intempéries".





Esta iniciativa da Presidência da República, adianta a nota, "abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais".



O objetivo desta deslocação aos territórios afetados, é o presidente da República escutar as populações, testemunhar os impactos das intempéries, "bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas".



O programa detalhado da Presidência Aberta ainda será divulgado posteriormente, acrescenta a nota.

