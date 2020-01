António José Teixeira escolhido para diretor de informação da RTP

O Conselho de Administração decidiu indigitar uma nova Direção de Informação de televisão, com todas as capacidades para desenvolver um serviço público de excelência: Como Diretor de Informação de televisão e da RTP3 o jornalista António José Teixeira", lê-se no ", lê-se no comunicado desta terça-feira.





Na nova direção de informação apresentada pelo Conselho de Administração, são também indigitados como diretores adjuntos Adília Godinho, Joana Garcia, Carlos Daniel (respetivamente com a informação diária, RTP3, programas de informação não diários) e ainda Hugo Gilberto (com a redação do Porto e o desporto).





São também nomeados como subdiretores Luísa Bastos e Rui Romano.





"O Conselho de Administração irá proceder às formalidades legais com vista à entrada em funções da

nova equipa", acrescenta a empresa.







No final de 2019,





Sobre esta decisão da ERC, a empresa refere que o modelo proposto e que foi rejeitado "cumpria rigorosamente a Lei da Televisão, os Estatutos da RTP e o Contrato de Concessão".





"Este modelo, que estaria sujeito ao normal escrutínio dos vários órgãos de gestão e fiscalização da atividade da RTP, já tinha sido aplicado em quatro direções anteriores", lê-se no comunicado, que acrescenta que a solução obteve aprovação por parte da ERC na Madeira e nos Açores.





Para a RTP, o modelo cumpria ainda "as tendências e as boas práticas de operadores de serviço público europeu que caminham no sentido da convergência entre meios e plataformas", acrescentando que o mesmo "recebeu o parecer favorável do Conselho de Redação, órgão "que atua em autonomia e cuja posição não tem de ser comunicada à ERC, podendo até ser publicada após o parecer do regulador".