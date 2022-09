António Lacerda Sales despede-se de secretário de Estado Adjunto e da Saúde nas redes sociais

"É com sentido de dever cumprido que hoje cesso as funções de secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Nesta e noutras missões sempre me orientou o propósito de servir o meu país. Considero um privilégio ter tido a oportunidade de o fazer também nestas funções de elevada responsabilidade e exigência, onde pude dar o melhor de mim ao serviço duma dimensão da existência humana à qual tenho dedicado toda a minha vida: A saúde", escreve António Lacerda Sales, na sua página do Facebook.

Lacerda Sales era o secretário de Estado Adjunto e da Saúde da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, que deixou o cargo na semana passada e foi substituída por Manuel Pizarro.

Na mensagem, Lacerda Sales considera que o contexto em que exerceu este cargo "foi de condições únicas", tendo a pandemia de covid-19 colocado o país "perante desafios inéditos", que levou ao limite das forças.

"Foi também ocasião para conhecer muito do melhor que temos, como humanos, como cidadãos, como povo: a resiliência coletiva, a solidariedade improvisada, a dedicação admirável dos profissionais de saúde, a quem manifesto um profundo agradecimento e admiração", refere ao deixar "uma palavra de gratidão e de reconhecimento" a Marta Temido pela "extraordinária capacidade de trabalho" e pelo que, com ela aprendeu durante este "intenso período".

António Lacerda Sales agradeceu também ao primeiro-ministro a confiança depositada e desejou à nova equipa do Ministério da Saúde "os maiores sucessos".

"Termino este serviço específico, mas continuarei com a mesma responsabilidade cívica a fazer o que estiver ao meu alcance para que em Portugal possamos ter cada vez melhores cuidados de saúde, condição para uma sociedade mais humana".

António Lacerda Sales era secretário de Estado Adjunto e da Saúde desde 2019.