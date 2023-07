Foto: Cruz Vermelha Portuguesa

É o maior desafio é conseguir dar resposta a todos os pedidos de ajuda e são cada vez mais os que chegam à instituição. A pandemia, a guerra e inflação alta faz com que sejam cada vez mais as famílias que não conseguem pagar as contas básicas ao final do mês. António Saraiva diz que esta tendência ainda está longe de se inverter.