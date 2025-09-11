António Vitorino. Lei na Nacionalidade tem efeito "mínimo" na entrada de imigrantes
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
António Vitorino, presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, considera que a lei da nacionalidade tem um efeito de chamada "mínimo".
Já sobre os requisitos para obter nacionalidade definidos na proposta do Governo, António Vitorino considera que a nova lei é vaga no que diz respeito à exigência do conhecimento da língua e da cultura portuguesas.
O socialista defende que esta é uma área que pede bom senso e mais clarificação.
O aviso foi deixado pelo presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, numa audição no parlamento a pedido do Livre.
Aos deputados, António Vitorino pede que façam um esforço para chegar uma solução consensual na revisão da lei da nacionalidade.
