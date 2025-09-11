António Vitorino. Lei na Nacionalidade tem efeito "mínimo" na entrada de imigrantes

por Antena 1

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

António Vitorino, presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, considera que a lei da nacionalidade tem um efeito de chamada "mínimo".

Ouvido no parlamento esta tarde de quinta-feira, no âmbito da nova lei da nacionalidade, o antigo comissário europeu deixou a ideia de que o debate deve estar centrado na integração e desvalorizou um eventual "efeito de chamada" de imigrantes.

Já sobre os requisitos para obter nacionalidade definidos na proposta do Governo, António Vitorino considera que a nova lei é vaga no que diz respeito à exigência do conhecimento da língua e da cultura portuguesas.

O socialista defende que esta é uma área que pede bom senso e mais clarificação.


O aviso foi deixado pelo presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, numa audição no parlamento a pedido do Livre.

Aos deputados, António Vitorino pede que façam um esforço para chegar uma solução consensual na revisão da lei da nacionalidade.


Declarações de António Vitorino, numa audição parlamentar sobre a alteração à Lei da Nacionalidade.
