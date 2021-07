Ao todo há 45 concelhos em risco elevado ou muito elevado

Quase todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa recuam no desconfinamento, com os horários de restauração e comércio a sofrerem alterações. Vários concelhos do Algarve e do Alentejo também recuam. A norte, o Porto é o principal concelho a dar um passo atrás devido à subida da incidência.