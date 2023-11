“Ao volante, o telemóvel pode esperar” campanha arranca hoje

A campanha, que vai decorrer até 4 de dezembro, tem previstas quatro ações de fiscalização: hoje, pelas 8h00, na A1, junto às portagens de Alverca, no sentido Norte/Sul; na quarta-feira, 29 de novembro, às 14h00, na Avenida Miguel Torga, em Chaves; a 30 de novembro, às 9h00, na A4, em Quintanilha, Bragança; e a 4 de dezembro, às 9h30, na Praça da República, no Porto.A ação que arranca esta terça-feira é a última de 11 campanhas de sensibilização este ano no âmbito do Plano Nacional de fiscalização, tendo nas 10 já desenvolvidas este ano sido realizadas 51 ações, durante as quais mais de 3700 pessoas foram sensibilizadas presencialmente.“Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi superior a 498 mil e cerca de 10,4 milhões de veículos foram fiscalizados através de radares”, adianta um comunicado conjunto das três entidades sobre o balanço das campanhas em 2023.