Apadrinhamento civil é uma alternativa ao processo de adoção

Foto: Nuno Patrício - RTP

A figura de apadrinhamento civil é ainda pouco conhecida em Portugal. Mas pode ser a melhor opção para muitos casais que tentam, sem sucesso, adotar uma criança. Uma das diferenças é que, no caso da adoção, as relações jurídicas com a família biológica são interrompidas, ao contrário do que acontece com o apadrinhamento civil, em que a criança mantém um contacto frequente com a família biológica.