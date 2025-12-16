"Apagão, ecoansiedade e habitação acessível" são palavras 2025 no Dicionário da Academia Ciências de Lisboa

É uma seleção de 15 palavras que “refletem acontecimentos relevantes, debates sociais e transformações linguísticas. Signos linguisticos que confirmam o dinamismo e a atualidade do dicionário”, explicou a Academia das Ciências de Lisboa em comunicado de imprensa.







Um "Apagão" que não se apaga da memória







A palavra “Apagão” volta a ter destaque como a que mais marcou o último ano, recordando a falha energética de 28 de abril de 2025 em Portugal e Espanha, mas não só. No topo das palavras mais consultadas surgem ainda "conclave", que voltou a estar no centro de debate público com a eleição do papa Leão XIV, e “flotilha”, no seguimento das missões humanitárias no contexto do conflito israelo-palestiniano.

O ambiente e as alterações climáticas não forma esquecidos, com o termo “canícula”, relativo às ondas de calor extremo, bem como uma nova expressão - ecoansiedade - que surgiu no seguimento da crescente preocupação com os efeitos da crise climática na saúde mental.





Completam esta lista, a par das palavras “refugiado climático”, “ciberataque”, “desinformação” e “incêndio”.

A recente greve geral, bem às portas do fim do ano, também mereceu especial atenção, no âmbito do protesto contra o pacote de alterações laborais, sendo o vocábulo “greve” um dos mais pesquisados pelos utilizadores do dicionário online.Ainda no campo da política nacional, surgem as expressões “orçamento retificativo”, “habitação acessível” e “tarefeiro”, relativo às dinâmicas do mercado de trabalho.Já na tecnologia e introdução de novas ferramentas de inteligência artificial, “soberania digital”, associada ao desenvolvimento de modelos de IA, e “assistente conversacional”, cada vez mais presente em serviços públicos, também estiveram em destaque ao longo do ano.