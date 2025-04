Apagão. Luís Montenegro espera reposição nas próximas horas

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Luís Montenegro falou aos jornalistas a meio de uma reunião do Conselho de Ministros, ao início da tarde.



"Lamentamos muito este episódio que aflige muito daquilo que é o dia a dia dos portugueses. Sabemos que a origem não teve lugar em Portugal", afirmou o primeiro-ministro.



Questionado quais são as infraestruturas críticas, Montenegro referiu as unidades de saúde ou o sistema de transportes.