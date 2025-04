Apagão. Ministra da Administração Interna garante avaliação rigorosa ao SIRESP

"O SIRESP teve algumas falhas e o Governo tem trabalhado no sentido de reestruturar o sistema", disse Margarida Blasco aos jornalistas, na Figueira da Foz, no final da cerimónia do 147.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Coimbra.A ministra, que falou pela primeira vez sobre o apagão, detalhou que o Governo está a "fazer uma análise relativamente à situação do sistema, no sentido de o por a funcionar de uma vez por todas".Confrontada pelos jornalistas sobre críticas à comunicação governamental sobre a situação na segunda-feira, Margarida Blasco salientou que a preocupação "foi coordenar e resolver emergências"."Efetivamente, a nossa preocupação foi coordenar, resolver todas as situações de emergência, como o (funcionamento) dos hospitais. Tudo isso foi feito e bem feito pela Proteção Civil, em coordenação com todas as forças e serviços de segurança", sublinhou.A ministra da Administração Interna frisou que os serviços e o sistema de segurança interna ativaram as suas células de crise para coordenar e priorizar a resposta operacional.Para a governante, tratou-se de "uma situação nova, inédita, inopinada, que, como disse o primeiro-ministro, vai merecer uma comissão independente para avaliar todo o sistema e aquilo que é necessário para o tornar mais resiliente e mais forte".