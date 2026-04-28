País
Apagão. Portugal conta agora com quatro centrais elétricas de arranque rápido Blackstart
Há um ano o continente português sofreu um apagão. Dez minutos depois a Rede de Energia Nacional (REN) pediu que fossem acionadas as centrais com capacidade Blackstart - centrais com capacidade de arranque do zero. Mas foram precisas várias tentativas até começar a criar as primeiras ilhas elétricas seguras.
Com o problema em mãos, os responsáveis deram conta que apenas existia no continente duas centrais deste género: uma em Castelo de Bode e outra na Tapada do Outeiro.
Na altura, o Governo anunciou que ía duplicar o número de centrais com capacidade autónoma de arranque, uma no Baixo Sabor e outra no Alqueva. Os contratos foram assinados no ano passado.
Desde janeiro que as novas centrais estão aptas e a funcionar.
Com este sistema de redundância, em apenas 3 minutos, o sistema BlackStar, instalado na Barragem do Baixo Sabor no sul do distrito de Bragança, inicia a reposição de energia.
O mecanismo foi colocado e testado em setembro do ano passado e entrou em funcionamento dia 1 de janeiro deste ano.