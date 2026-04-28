Faz hoje um ano que Portugal apagou e quase parou

Os transportes pararam, os semáforos desligaram-se e o caos no trânsito generalizou-se. Sem luz os terminais de pagamento deixaram de funcionar, a internet desapareceu e a população correu para os supermercados e para as bombas de gasolina.





Por volta da uma da tarde o Aeroporto de Lisboa teve que encerrar a operação, apesar dos geradores aeroportuários do Porto e de Faro conseguirem manter alguma atividade, com centenas de voos cancelados ou atrasados.



