País
Faz hoje um ano que Portugal apagou e quase parou
Eram 11 horas e 33 minutos em Portugal Continental quando a rede elétrica ibérica sofreu um colapso total perdendo o sincronismo com a rede europeia. O país estava de repente às escuras em pleno dia.
Os transportes pararam, os semáforos desligaram-se e o caos no trânsito generalizou-se. Sem luz os terminais de pagamento deixaram de funcionar, a internet desapareceu e a população correu para os supermercados e para as bombas de gasolina.
Por volta da uma da tarde o Aeroporto de Lisboa teve que encerrar a operação, apesar dos geradores aeroportuários do Porto e de Faro conseguirem manter alguma atividade, com centenas de voos cancelados ou atrasados.
A reposição total veio a acontecer 12 horas depois - às 11 e 20 da noite - através das duas centrais Blackstart que o país tinha: Castelo do Bode e na Tapada do Outeiro.