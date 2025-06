Apagão. Reguladores pedem revisão dos contratos de telecomunicações

Forma reveladas as recomendações dos relatórios sobre o impacto do apagão em Portugal. Os reguladores alertam para a necessidade da diversificação das rotas de encaminhamento das chamadas do 112 e a revisão de contratos com fornecedores de telecomunicações. Pedem ainda maior autonomia energética nas infraestruturas críticas. Os documentos foram enviados pela ANAC, a ANACOM, ao IMT e ao ministério das infraestruturas e da habitação.

O objetivo é analisar o impacto do corte geral de energia, no dia 28 de abril, nos sectores da aviação, telecomunicações e transportes.



O governo diz que vai agora analisar de forma rigorosa as recomendações propostas pelas várias entidades para melhorar as respostas em situações de crise.