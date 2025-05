Apagão. Sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar identifica vários problemas em assistência a doente ventilada

O ministério da Saúde ordenou a abertura de uma investigação a este caso, depois da mulher de 77 anos que estava, em casa, ligada a um ventilador mecânico, que ficou sem bateria. A mulher morreu antes da chegada do INEM. Ouvido pela Antena 1, Rui Lázaro identifica vários problemas na resposta a este caso de socorro, por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica e não só.Rui Lázaro considera que o INEM demorou demasiado tempo a socorrer esta utente e considera que o inquérito em curso deve apurar os responsáveis por estas falhas que levaram à morte da mulher.O presidente do sindicato admite que nos próximos dias possam vir a ser conhecidos novos casos de mortes de utentes, durante o apagão de segunda-feira, para além desta situação de uma mulher de 77 anos, que ficou sem bateria num ventilador mecânico.