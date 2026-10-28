"Apanhado no Parlamento". Fabian Figueiredo denuncia e pede inquérito após vídeo publicado por Ventura

Fabian Figueiredo denunciou e pediu que se abrisse um inquérito depois de André Ventura ter publicado um vídeo nas redes sociais, captado na Assembleia da República e com imagens do deputado do Bloco de Esquerda, no qual o acusa de ter fingido estar a coxear depois das manifestações.