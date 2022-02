APAV. Linha Internet Segura regista aumento da cibercriminalidade

134 contactos referentes a situações de sextortion (forma de violência em que a vítima é coagida a enviar mais conteúdo íntimo ou quantias em dinheiro, para evitar que o/a agressor/a envie imagens ou vídeos íntimos seus)”, revela a associação.



No balanço agora realizado a propósito do Dia da Internet Mais Segura, que se celebra a 8 de fevereiro, a Associação revela ainda o contínuo crescimento da denúncia de conteúdos de abuso sexual de menores e de discurso de ódio online. “Desde o início da pandemia estas formas de violência são as que mais têm aumentado, quer a nível nacional quer mundial”, refere.



O material de abuso sexual de menores online refere-se, na maior parte, a material auto-produzido por parte de crianças e jovens, que muitas vezes é conseguido através de manipulação perpetrada por adultos (grooming), sendo depois esse conteúdo comercializado.

O questionário Riscos Online dos Jovens Portugueses, estudo da Geração Cordão em parceria com a APAV, acaba de revelou agora dados preliminares.



O questionário revela que 51% dos jovens inquiridos refere que já foi ofendido ou tratado de uma forma desagradável online. 41% refere já ter visto “muitas vezes” alguém a ser chantageado, com ameaças de publicação na internet de conteúdos seus. 39% dos/as jovens que assistiram/foram vítimas de violência online não recorreram a ninguém/nenhum serviço de apoio.



A Linha Internet Segura está disponível através do número 800 21 90 90 (dias úteis entre as 9h e as 21h) ou do e-mail linhainternetsegura@apav.pt. O apoio é confidencial e gratuito.

