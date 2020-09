APAV preocupada com extremismos na internet

É uma das facetas de um projeto financiado pela Comissão Europeia e tema de um seminário que vai decorrer ao longo de todo o dia de hoje no auditório da Polícia Judiciária, com oradores nacionais e internacionais.A campanha baseia-se nas contra-narrativas.Na abertura do seminário de hoje às 9h30 vão estar Luís Neves, Diretor-Nacional da Polícia Judiciária e João Lázaro, presidente da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.À tarde há uma mesa-redonda moderada por Margarida Blasco, Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça e antiga inspetora-geral da Administração Interna.No encerramento vai estar Helena Fazenda, Secretária-Geral do SSI - Sistema de Segurança Interna.Jornalista Sandra Henriques.