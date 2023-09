APAV recebeu 50 pedidos de apoio durante a Jornada Mundial da Juventude

O número foi avançado esta segunda-feira pela APAV, que refere que quatro desses pedidos estavam relacionados com suspeitas de tráfico de seres humanos.Carla Ferreira, da associação, explica que as denúncias foram encaminhadas para as autoridades e que, neste momento, decorrem as investigações.À Associação Portuguesa de Apoio à Vítima chegaram também pedidos relacionados com furtos, burlas, assédio e importunação sexual.Durante os dias da Jornada Mundial da Juventude, a linha de apoio da APAV funcionou 24 horas.Carla Ferreira diz que seria útil manter o atendimento contínuo, mas que são necessárias verbas.