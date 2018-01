APAV reclama "standards mínimos procedimentais"

A procuradora não fez nada para evitar a morte. Seguiu a via burocrática em vez de acionar os mecanismos previstos na lei e desperdiçou três vezes a oportunidade de proteger a vítima.



A conclusão é de um grupo de trabalho criado pelo Governo para avaliar falhas nos processos de homicídio, em contexto de violência doméstica.



A equipa coordenada pelo Procurador Rui do Carmo sublinha que o "risco foi subestimado". Os factos remontam a 2015.



Este grupo de trabalho multidisciplinar já tinha criticado duramente o Ministério Público num outro crime de violência doméstica em Paços de Ferreira.



Para evitar estes casos, o Governo quer "simplificar" as medidas de apoio às vitimas de violência doméstica.



Um regulamento já publicado em Diário da República promete tornar mais simples e eficaz essa proteção nas instituições que estão no terreno.



A Associação de Apoio à Vitima elogia a melhoria no sistema com vista a uma regulamentação articulada e integrada para proteger a vítima.



Entrevistado esta quinta-feira na RTP3, o dirigente da APAV João Lázaro sublinhou que "estamos num país que se habitua a pedir tudo à lei".



"Existe uma necessidade premente de procedimentos, de standards mínimos procedimentais para a operacionalização da lei. E é isso que muitas vezes falha", acrescentou.