Apelo público para que vacinas sejam bem de interesse comum

No manifesto que conta com o antigo presidente do Infarmed, José Aranda da Silva, como principal impulsionador e subscritores tão diversos como as ex-candidatas à Presidência da República Ana Gomes e Marisa Matias, o antigo diretor-geral da Saúde, Constantino Sakellarides, ou o bispo Januário Torgal Ferreira -, alerta-se para a necessidade urgente de aumentar a velocidade do processo de vacinação a nível europeu.", refere o apelo.Assinalando os quase três milhões de mortes devido à covid-19, esta iniciativa exige uma postura distinta da Comissão Europeia para "demonstrar cabalmente e definitivamente a sua capacidade de superar os interesses financeiros e industriais" junto das farmacêuticas, além de recordar as possibilidades jurídicas ao dispor das instituições comunitárias., pode ler-se na nota.Os subscritores da mensagem não deixam também passar em claro o papel de Portugal neste processo a nível internacional, por força da presidência rotativa da União Europeia neste primeiro semestre de 2021, ao notar que "é urgente que os cidadãos portugueses tomem uma posição firme sobre uma matéria tão significativa para o presente e futuro dos europeus".", defende ainda o apelo.Assim, estas personalidades portuguesas reiteram que "" e para "", no sentido de assegurar que a população seja vacinada até ao verão.





José Aranda da Silva exige resposta adequada



O antigo presidente do Infarmed e um dos fundadores da Agência Europeia do Medicamento (EMA), José Aranda da Silva, exige que Portugal e a Comissão Europeia (CE) apresentem uma "resposta adequada" à escassez de vacinas disponíveis contra a covid-19.





"A partir da entrada das vacinas no mercado começou a haver um jogo comercial em vez de se tratar como um bem público. Quando há uma guerra, há uma mobilização total. E nesta guerra nós não estamos a utilizar as armas adequadas. Não como um bem público e que é de todos, mas sujeito às regras de lei e procura. Esta é uma situação única no mundo e temos de dar uma resposta adequada", defendeu o primeiro líder da Autoridade Nacional do Medicamento.





Perante um arranque do processo europeu de vacinação marcado por uma "conjuntura muito positiva de resposta da ciência ao desafio" e pelo investimento de entidades públicas, José Aranda da Silva lamentou que a CE, presidida por Ursula Von der Leyen, não tenha sido firme na imposição de mecanismos de controlo de cumprimento das farmacêuticas.