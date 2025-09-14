Apenas metade dos candidatos à 2.ª fase ficou colocada no ensino superior

Dos 16.594 candidatos à 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), ficaram colocados menos de nove mil, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Entraram mais alunos nas universidades do que nos politécnicos: Quase 4.900 conseguiram lugar numa das 13 universidades públicas e os restantes nos politécnicos.

Somando as duas fases do CNAES, há agora pouco mais de 52 mil caloiros em instituições públicas, o que representa quase menos cinco mil estudantes do que no ano passado.

Os alunos ainda podem concorrer à 3.ª fase, cujas vagas serão divulgadas no dia 22 de setembro no site da DGESAs duas instituições com mais alunos colocados nesta fase situam-se na capital: entraram agora mais 1.036 alunos em cursos da Universidade de Lisboa e outros 623 no Instituto Politécnico de Lisboa.

Olhando para as instituições com mais vagas sobrantes destacam-se os institutos politécnicos de Bragança (1.218 vagas), de Coimbra (634), de Viseu (572) e da Guarda (547).

Na generalidade das universidades sobraram menos vagas, com o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa a apresentar apenas sete vagas sobrantes, a Universidade Nova de Lisboa com 52 e, no extremo oposto, a Universidade de Aveiro com 310 lugares.

Entre universidades e politécnicos, sobraram 9.313 vagas, mas cabe às instituições decidir se abrem ou não mais lugares. Da lista divulgada pela DGES, apenas a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa ficou com zero vagas.

Os estudantes colocados na 2.ª fase devem realizar a matrícula e inscrição entre os dias 15 e 17 de setembro junto da instituição de ensino superior onde ficaram colocados.

Já as candidaturas para a 3.ª fase decorrem online entre os dias 23 e 25 de setembro.

Os dados hoje divulgados pela DGES mostram que quase oito mil candidatos desta fase eram alunos que já tinham conseguido uma vaga na 1.º fase, mas decidiram voltar a tentar.

