"Apetites cá dos nossos" com o Chef Chakall

Enquanto cozinha um lombo de vitela no seu restaurante no Beato, em Lisboa, um dos temas de conversa com a repórter Arlinda Brandão leva-nos à Expo no Dubai, que assinala na próxima sexta-feira o dia de Portugal e onde o restaurante do pavilhão português, orientado por Chakall tem feito sucesso e é já uma referência habitual nas listas de melhores restaurantes da Exposição. Por lá o álcool não entra na confeção dos pratos , mas pode ser pedido para acompanhar a refeição.Chakall elogia a qualidade do vinho português e mostra-nos a preocupação de um Chef não só quando cozinha a pensar na harmonização da ementa com o vinho que vai estar à mesa, mas também quando se utiliza na própria confeção de um prato, valorizando-o, tal como acontece tantas vezes na gastronomia portuguesa.Vamos então com a repórter Arlinda Brandão, para a cozinha com o chef Chakall.