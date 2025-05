Apicultores perdem primeira colheita de mel do ano

Foto: Rita Fernandes - Antena 1

A chuva atrasou a colheita de mel este ano. "Está a ser uma primavera atípica", diz Telmo Cabral, apicultor há dez anos. "Este ano choveu mais do que o normal. Nos últimos cinco anos, nesta altura, tivemos uma primavera contínua, mas este ano temos tido chuva. Normalmente tiro mel pela primeira vez no ano no final de março, início de abril. Este ano, a primeira colheita vai ser em meados de junho. A primeira recolha já perdemos".