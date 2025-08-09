Aplicação SNS24 com problemas no acesso a informação
O sistema está com falhas, o que inviabiliza a consulta da informação clínica como receitas, resultados de exames ou boletim de vacinas.
Uma dos exemplos é só estarem disponíveis atestados médicos de incapacidade multiuso registados de forma eletrónica.
A estrutura garante que a informação clínica dos utentes está salvaguarda e está a tentar identificar e resolver as falhas detetadas.
Até lá apela aos utilizadores para contactarem a Linha SNS 24 e selecionarem a opção 5.