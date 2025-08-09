Aplicação SNS24 com problemas no acesso a informação

por RTP

O sistema está com falhas, o que inviabiliza a consulta da informação clínica como receitas, resultados de exames ou boletim de vacinas.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantem que muitos dos constrangimentos se devem à inserção de dados dos utentes ou integração de dados de entidades prestadoras de cuidados.

Uma dos exemplos é só estarem disponíveis atestados médicos de incapacidade multiuso registados de forma eletrónica.

A estrutura garante que a informação clínica dos utentes está salvaguarda e está a tentar identificar e resolver as falhas detetadas.

Até lá apela aos utilizadores para contactarem a Linha SNS 24 e selecionarem a opção 5.
