Aplicação SNS24 com problemas no acesso a informação

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantem que muitos dos constrangimentos se devem à inserção de dados dos utentes ou integração de dados de entidades prestadoras de cuidados.



Uma dos exemplos é só estarem disponíveis atestados médicos de incapacidade multiuso registados de forma eletrónica.



A estrutura garante que a informação clínica dos utentes está salvaguarda e está a tentar identificar e resolver as falhas detetadas.



Até lá apela aos utilizadores para contactarem a Linha SNS 24 e selecionarem a opção 5.