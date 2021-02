Aplicar vacina da AstraZeneca a pessoas até 65 anos é "medida de prudência"

No entanto, acrescenta que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada", se só estiver disponível esta vacina.É uma "medida de prudência", nas palavras do imunologista Henrique Veiga-Fernandes, investigador do Centro Champalimaud.

Veiga-Fernandes salienta que estas limitações com a vacina da AstraZeneca vão ter impacto no plano nacional de vacinação.







Quanto à fraca eficácia da vacina da Astrazeneca em relação à variante sul-africana do vírus, este especialista admite que é um problema, mas no que respeita à doença ligeira. Isto porque a vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford é eficaz na redução da doença grave, aquela que mais contribui para os internamentos hospitalares.



A Portugal chegaram este domingo as primeiras doses desta vacina: cerca de 43 mil.